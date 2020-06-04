وكيل أوقاف السويس يتابع الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

قام الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بجولة مرورية علي الإدارات والأقسام بديوان عام المديرية لمتابعة مدى التزام العاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا واتباع تعليمات وقرار رئيس مجلس الوزارء مشددًا على ضرورة تنفيذها بكل دقة وحسم.وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس سير العمل بجميع الإدارات والأقسام بالمديرية للوقوف على أي عقبات لتذليلها وأي مشكلات للوقوف عليها وحلها موجها جميع العاملين بديوان عام المديرية أنه لابد من اتباع تنفيذ تعليمات الوزارة والنهوض بالعمل.وشملت جولة وكيل وزارة الأوقاف المرور على إدارة البر والخيرات وإدارة المخازن وقسم شئون العاملين وادارة الدعوة وقسم البريد والإدارة الهندسية وإدارة الشؤون المالية وكذلك إدارة الأمن الإداري بالمديرية موصيآ بعدم إستقبال الضيوف بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك حفاظا علي سلامة الجميع.