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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير العام الجديد لأسوان: سعيد بالعمل مع محافظ له أهداف واضحة

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:37 م
العميد أيمن رضا
العميد أيمن رضا
أسوان_إسراء توفيق
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قال العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سابقًا، إنه سعيد جدًا لخدمته مع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، واصفًا إياه بالمحافظ صاحب الرؤية، قائلًا "أتمنى أكون واحد من رجالته، لاأنه له أهداف واضحة ويدرس الموضوعات كما ينبغي"، مؤكدًا أنه سيساعده على أن يكمل المشوار، حتى يصعد بالمدينة السياحية إلى مكانة تليق بها.

وأضاف لـ«الدستور»، أنه سعيد بتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واختياره ضمن فريقه لتنفيذ فكرته للتطوير وللوصول إلي الأهداف التي يرجوها، مشيرًا إلى أنه سيستمر في التواصل مع الأهالي للوصول إلى مايسعون إليه، وخاصة في ملف النظافة، والذى يعتبر من أهم الملفات التي لابد أن يساعد فيها المواطنين، حتى تظهر أسوان بالشكل التي يليق بها.

واعتمدت وزارة التنمية المحلية، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، والتي تضمت ندب وتعيين قيادات محلية على مستوى محافظة أسوان، حيث تم تعيين العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظ أسوان، خلفًا للواء عماد محمد أحمد يوسف.

وتولى العميد طارق لطفي حسين، منصب رئيس مركز ومدينة أسوان، خلفًا للعميد أيمن رضا، وتعيين اللواء وجدي محمد مسلم زقزوق، رئيس مركز ومدينة كوم امبو خلفًا أحمد عبد الوهاب.

كما تم التجديد لرئيس مركز ومدينة دراو  إبراهيم سليمان، للمرة الثانية علي التوالي، كما تم تعيين صابر حسين محمد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، خلفًا للعميد محمد محمود سيد، وتعيين محمد محمود سيد عبد العال رئيس مركز ومدينة إدفو، خلفًا للعميد عبد الرحمن محمد حسين عامر، وأخيرًا تعيين عبد الرحمن محمد حسين عامر رئيس مدينة كلابشة خلفًا صابر حسين.

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