التموين: استلام 3.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد

تلقى الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.وأكد مصيلحي استمرار عملية توريد القمح المحلي في لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، مشددًا على مواصلة غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 عملها بديوان وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية؛ لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي.