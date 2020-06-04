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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع الأدوية على 3605 مخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:35 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف- محمد حفيظ
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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته المستمرة للجهود المبذولة في تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ملفات توافر المستلزمات الطبية والوقاية بالمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا والاشتباه.

بجانب متابعة منظومة العمل بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال حالات كورونا المستقرة التي تتطلب دخول المستشفيات، وجهود توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات المخالطة لحالات كورونا بالعزل المنزلي، والجهود الرقابية والإشرافية للصحة بشأن الكمامات وضمان توافرها بالمواصفات المطابقة، وغيرها من الجهود المنفذة.

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، حيث كشف التقرير اليومي الذي تم عرضه عن أنه تم توزيع الأدوية اللازمة "حتى يوم الأربعاء" على 3605 مخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

حيث تقوم الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.

كما تضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.

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