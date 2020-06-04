تعافي رئيس مصلحة الدمغة وخروجه من العزل الصحي

أكد محمد منتصر سويد، شقيق اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، خروج شقيقه من العزل الصحي، مساء الخميس، بعد تعافيه من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأصيب رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين بفيروس كورونا المستجد، حيث خضع للعزل منذ فترة بالمستشفى، كما تم عزل جميع العاملين المخالطين له 14 يومًا وتعقيم وتطهير المصلحة، حرصًا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الفيروس التاجي.وأكدت مصادر بالمصلحة أن الحالة الصحية لرئيس مصلحة الدمغة تحسّنت فى إطار بروتوكولات العلاج التى يتم اتباعها داخل مستشفى العزل.كانت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد فتحت مقرها بمنطقة الجمالية، بعد غلقها على مدار أكثر من أسبوع لتعقيمها وتطهيرها نتيجة ظهور حالة كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحة، مع استمرار عزل المخالطين للحالة لمدة 14 يوما حرصا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات وزير التموين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء القاتل.