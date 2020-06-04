إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بسوهاج

إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بسوهاج
الخميس 04/يونيو/2020 - 03:28 م
مصطفى علم الدين - محمود عبد العالطباعة
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة.
ووجه بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت إزالة فورية لحالتي تعدٍ مخالفة لقانون البناء، حالة بقرية الوقدة على مساحة 2 قيراط، وحالة بقرية بني هلال على مساحة 12 مترًا.
وأشار إلى أن مركز ومدينة البلينا أزال 4 حالات للحفاظ على الأراضي الزراعية بالعرابة، وأولاد عليو، وبرديس، وأزالة حالتي تعدي بقرية بهتا مخالفة لقانون البناء على مساحة 56 مترًا.
وقال إن مركز ومدينة سوهاج قام بإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 270 مترًا بقرية روافع القصير، ونجع الشيخ حمد، مشيرًا إلى تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بقرية جزيرة شندويل بمساحة 2.5 قيراط، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء لـ4 حالات بمنطقة قلفاو وتم مصادرة مواد ومعدات البناء.
وأشار إلى إزالة مركز ومدينة جرجا لـ3 حالات إزالة فورية مخالفة بناء بدون ترخيص، حالة بالدور الخامس علوي بمساحة 200 متر مربع، وحالة بالدور الثامن علوي بمساحة 150 مترًا مربعًا، وحالة حائطين بمساحة 20 مترًا بالطريق العام بمنطقة المشتل في بندر جرجا.
وفي مركز ومدينة طهطا تمت إزالة حالتين بمجلس قروي الصفيحة على مساحة 20 سهمًا عبارة عن سور بلوك، وتم ردم الحفر والقواعد، فيما قام مركز ومدينة المنشاة بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 515 مترًا بمجلس قروي الزوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإزالة شدة خشبية لمخالفة مباني بقرية الزرازرة في المهد، وتنفيذ حالة إزالة لبناء بدون ترخيص بقرية أولاد سالم قبلي، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة حالتي تعدٍ بقرية بني حميل بمساحة قيراط و8 أسهم أرضًا زراعية، وإزالة 3 حالات مخالفة لشروط البناء بمساحة 43 مترًا بقرية برديس، وقام مركز ومدينة جهينة بإزالة حالتي تعدٍ خارج الزمام بقرية نزلة علي بالطليحات بمساحة 525 مترًا مربعًا.
ووجه بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت إزالة فورية لحالتي تعدٍ مخالفة لقانون البناء، حالة بقرية الوقدة على مساحة 2 قيراط، وحالة بقرية بني هلال على مساحة 12 مترًا.
وأشار إلى أن مركز ومدينة البلينا أزال 4 حالات للحفاظ على الأراضي الزراعية بالعرابة، وأولاد عليو، وبرديس، وأزالة حالتي تعدي بقرية بهتا مخالفة لقانون البناء على مساحة 56 مترًا.
وقال إن مركز ومدينة سوهاج قام بإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 270 مترًا بقرية روافع القصير، ونجع الشيخ حمد، مشيرًا إلى تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بقرية جزيرة شندويل بمساحة 2.5 قيراط، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء لـ4 حالات بمنطقة قلفاو وتم مصادرة مواد ومعدات البناء.
وأشار إلى إزالة مركز ومدينة جرجا لـ3 حالات إزالة فورية مخالفة بناء بدون ترخيص، حالة بالدور الخامس علوي بمساحة 200 متر مربع، وحالة بالدور الثامن علوي بمساحة 150 مترًا مربعًا، وحالة حائطين بمساحة 20 مترًا بالطريق العام بمنطقة المشتل في بندر جرجا.
وفي مركز ومدينة طهطا تمت إزالة حالتين بمجلس قروي الصفيحة على مساحة 20 سهمًا عبارة عن سور بلوك، وتم ردم الحفر والقواعد، فيما قام مركز ومدينة المنشاة بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 515 مترًا بمجلس قروي الزوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإزالة شدة خشبية لمخالفة مباني بقرية الزرازرة في المهد، وتنفيذ حالة إزالة لبناء بدون ترخيص بقرية أولاد سالم قبلي، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة حالتي تعدٍ بقرية بني حميل بمساحة قيراط و8 أسهم أرضًا زراعية، وإزالة 3 حالات مخالفة لشروط البناء بمساحة 43 مترًا بقرية برديس، وقام مركز ومدينة جهينة بإزالة حالتي تعدٍ خارج الزمام بقرية نزلة علي بالطليحات بمساحة 525 مترًا مربعًا.