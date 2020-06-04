إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة.ووجه بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت إزالة فورية لحالتي تعدٍ مخالفة لقانون البناء، حالة بقرية الوقدة على مساحة 2 قيراط، وحالة بقرية بني هلال على مساحة 12 مترًا.وأشار إلى أن مركز ومدينة البلينا أزال 4 حالات للحفاظ على الأراضي الزراعية بالعرابة، وأولاد عليو، وبرديس، وأزالة حالتي تعدي بقرية بهتا مخالفة لقانون البناء على مساحة 56 مترًا.وقال إن مركز ومدينة سوهاج قام بإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 270 مترًا بقرية روافع القصير، ونجع الشيخ حمد، مشيرًا إلى تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بقرية جزيرة شندويل بمساحة 2.5 قيراط، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء لـ4 حالات بمنطقة قلفاو وتم مصادرة مواد ومعدات البناء.وأشار إلى إزالة مركز ومدينة جرجا لـ3 حالات إزالة فورية مخالفة بناء بدون ترخيص، حالة بالدور الخامس علوي بمساحة 200 متر مربع، وحالة بالدور الثامن علوي بمساحة 150 مترًا مربعًا، وحالة حائطين بمساحة 20 مترًا بالطريق العام بمنطقة المشتل في بندر جرجا.وفي مركز ومدينة طهطا تمت إزالة حالتين بمجلس قروي الصفيحة على مساحة 20 سهمًا عبارة عن سور بلوك، وتم ردم الحفر والقواعد، فيما قام مركز ومدينة المنشاة بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 515 مترًا بمجلس قروي الزوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإزالة شدة خشبية لمخالفة مباني بقرية الزرازرة في المهد، وتنفيذ حالة إزالة لبناء بدون ترخيص بقرية أولاد سالم قبلي، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة حالتي تعدٍ بقرية بني حميل بمساحة قيراط و8 أسهم أرضًا زراعية، وإزالة 3 حالات مخالفة لشروط البناء بمساحة 43 مترًا بقرية برديس، وقام مركز ومدينة جهينة بإزالة حالتي تعدٍ خارج الزمام بقرية نزلة علي بالطليحات بمساحة 525 مترًا مربعًا.