«البيئة» تدعم محافظة القليوبية بـ30 مليون جنيه (صور)

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخميس، مراسم اصطفاف عدد من المعدات الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة التي قامت الوزارة، من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات، بتسليمها مؤخرًا لمحافظة القليوبية بقيمة 30 مليون جنيه، للمساهمة في تيسير رفع مخلفات المحافظة وعملية التخلص الآمن منها.وأكدت ياسمين فؤاد أن الوزارة، إلى جانب دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي في منظومة المخلفات، تقوم ببعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات؛ لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها، وتكثيف تلك الجهود خلال المرحلة الطارئة التى تواجهها البلاد للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت الوزيرة أن المعدات التي تم تسليمها للمحافظة تضمنت عدد ٧ سيارات حمولة ٥٢م٣ وعدد ٣ لودر سعة ٣م٣، ليتم دعم المحطة الوسيطة بقطاوي والتي قام جهاز تنظيم وادارة المخلفات بتنفيذها وافتتاحها مؤخرا بتكلفة ٢٥.٨ مليون جنيه كتدخل سريع لدعم البنية التحتية للمنظومة بالمحافظة، للمساهمة في رفع كفاءة منظومة المخلفات والحد من تراكمها ونقل المخلفات أولا بأول من المحطة إلى مقلبي أبي زعبل والعبور للتخلص الآمن منها.وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تكثف جهود التخلص الآمن من المخلفات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا بتلك المحافظات، ومتابعة سير العمل ووضع منظومة التخلص الآمن من المخلفات بهم على مدار الساعة، حيث تم القيام بأكثر من زيارة ميدانية خلال الأسابيع الماضية لمدفن العبور للوقوف على سير العمل به والتخلص الآمن من مخلفات محافظتى القاهرة والقليوبية، إضافة إلى تفقد مدفن شبرامنت الذي يستقبل مخلفات محافظة الجيزة والمحطة الوسيطة بكرداسة بجانب افتتاح المحطة الوسيطة بقطاوي بالقليوبية؛ للحد من تراكم المخلفات ونقلها أولا بأول للمدفن الصحي.كما تتابع وزارة البيئة دورها الرقابي من خلال منظومة الرصد والمتابعة للتراكمات التي تنفذها من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، للتعامل الفوري معها والحد من انتشار التراكمات.وشددت الوزيرة على ضرورة التأكيد على العاملين في منظومة النظافة باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء مهمات الوقاية والكمامات حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك في إطار خطة منظومة المخلفات لعامي (٢٠١٩٢٠١٨) و(٢٠٢٠٢٠١٩) التي تقوم من خلالها وزارة البيئة بدعم البنية التحتية للمنظومة في المحافظات ذات الأولوية.