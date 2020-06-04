نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بمركز ومدينة سوهاج، يرافقه محمد إمبابي رئيس المركز.وبدأ " القاضي " جولته بتفقد مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل على مساحة 280 متر مربع، بطاقة تصميمية 38لترثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليون 811 ألف و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99%، ثم تفقد محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لترثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطن.وأكد نائب المحافظ أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.