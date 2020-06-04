نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة
الخميس 04/يونيو/2020 - 03:20 م
مصطفى علم الدين - محمود عبد العالطباعة
تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بمركز ومدينة سوهاج، يرافقه محمد إمبابي رئيس المركز.
وبدأ " القاضي " جولته بتفقد مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل على مساحة 280 متر مربع، بطاقة تصميمية 38لترثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليون 811 ألف و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99%، ثم تفقد محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لترثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطن.
وأكد نائب المحافظ أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.
وبدأ " القاضي " جولته بتفقد مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل على مساحة 280 متر مربع، بطاقة تصميمية 38لترثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليون 811 ألف و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99%، ثم تفقد محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لترثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطن.
وأكد نائب المحافظ أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.