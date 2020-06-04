نائب محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المستشفيات

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك توافر أدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات، رافقه خلال الجولة أعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية.شملت الجولة تفقد مستشفى الفيوم الجامعي، حيث تفقد غرف الكشف وأماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتعرف على آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية.واستمع نائب المحافظ لشرحٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المحجوزين بالمستشفى والمستلزمات الوقائية والطبية المتوافرة، وكذا مستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بالأطباء وأطقم التمريض.كما تفقد نائب المحافظ مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد قسم الاستقبال وغرف الرعاية واطمأن على حالات المرضى المتواجدين بقسم الاستقبال، وأكد تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لكافة المرضى، مكلفًا مسئولي المستشفي بإعداد بيان متكامل بأعداد الأطباء وأطقم التمريض المتواجدين على رأس العمل اليوم الخميس، وكذلك بيان بأعداد الحالات التى تم استقبالها بالمستشفى بما فيها حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.وتفقد أيضًا مركز صحة الأسرة بالحادقة، حيث تفقد أقسام الباطنة وتنظيم الأسرة والنساء والتطعيمات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية بالمركز، كما تعرف على عدد الحالات المترددة على المركز يوميًا، وشدد على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.وتفقد "عماد" مركز طبي حضري السد العالى بمنطقة كيمان فارس، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا بالمركز، حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية والباطنة وتعرف على رصيد الأدوية المتوافرة بصيدلية المركز وعدد الأطباء وأطقم التمريض، وكلف مديرة المركز بإعداد خطة عمل متكاملة للعمل حتى الساعة الثامنة مساءً لخدمة أكبر عدد من المرضى والمترددين على المركز.وشدد نائب المحافظ على ضرورة توافر أدوات الحماية الشخصية والتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المركز بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.يذكر أنه قد تم تشكيل لجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات والمراكز الطبية.