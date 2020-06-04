رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المستشفيات

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:14 م
نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك توافر أدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات، رافقه خلال الجولة أعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية.

شملت الجولة تفقد مستشفى الفيوم الجامعي، حيث تفقد غرف الكشف وأماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتعرف على آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية.

واستمع نائب المحافظ لشرحٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المحجوزين بالمستشفى والمستلزمات الوقائية والطبية المتوافرة، وكذا مستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بالأطباء وأطقم التمريض.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد قسم الاستقبال وغرف الرعاية واطمأن على حالات المرضى المتواجدين بقسم الاستقبال، وأكد تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لكافة المرضى، مكلفًا مسئولي المستشفي بإعداد بيان متكامل بأعداد الأطباء وأطقم التمريض المتواجدين على رأس العمل اليوم الخميس، وكذلك بيان بأعداد الحالات التى تم استقبالها بالمستشفى بما فيها حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد أيضًا مركز صحة الأسرة بالحادقة، حيث تفقد أقسام الباطنة وتنظيم الأسرة والنساء والتطعيمات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية بالمركز، كما تعرف على عدد الحالات المترددة على المركز يوميًا، وشدد على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.

وتفقد "عماد" مركز طبي حضري السد العالى بمنطقة كيمان فارس، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا بالمركز، حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية والباطنة وتعرف على رصيد الأدوية المتوافرة بصيدلية المركز وعدد الأطباء وأطقم التمريض، وكلف مديرة المركز بإعداد خطة عمل متكاملة للعمل حتى الساعة الثامنة مساءً لخدمة أكبر عدد من المرضى والمترددين على المركز.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة توافر أدوات الحماية الشخصية والتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المركز بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

يذكر أنه قد تم تشكيل لجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات والمراكز الطبية.
نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم

موضوعات متعلقة

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

«الوزراء»: توافر علاج كورونا بالصيدليات «شائعة» وصرفه بـ«الصحة» فقط

وزيرا الرى بمصر والسودان يبحثان عودة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

«الوزراء»: توافر علاج كورونا بالصيدليات «شائعة» وصرفه بـ«الصحة» فقط

إنفوجراف

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«موت الأب» رواية جديدة لـ أحمد خلف عن دار النخبة

«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

«الطاقات المتجددة من الهامش إلى المتن» بالجامعة الأمريكية.. الأربعاء

وزارة الثقافة تعرض حفلة لـ بوشناق وصقلي وأبو الوفا «أونلاين»