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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يستعرض جهود وزارة التعليم العالى لمواجهة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:12 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الإجراءات التنفيذية والجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والإمكانات التي تمتلكها للمواجهة.

وأكد رئيس الوزراء تكامل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي، مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، والوزارات والجهات المعنية الأخرى، من أجل مواجهة هذا الفيروس، وتخطي هذه الأزمة التي تعاني منها دول العالم.

واستهل الوزير التقرير بعرض موقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنها موزعة في 18 جامعة، بسعة 6397 سريرًا، و907 غرف رعاية مركزة، و712 جهاز تنفس صناعي، لافتًا إلى أن إجمالي الحالات التي تم علاجها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي 5808 حالات، تماثل للشفاء منها 4318 حالة حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات والمدن الجامعية في نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، المخصصة بها 3695 سريرًا حاليًا، لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك أسرة اضافية ستدخل الخدمة هذا الشهر.

أما خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، فقد أوضح الوزير موقف كل مستشفى جامعي يقدم خدمات العزل الصحي والعلاجي لمرضى الكورونا، وهي: مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، بسعة 115 سريرًا، و5 أسرة رعاية مركزة، و7 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم، بسعة 100 سرير، ومستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق، بسعة 250 سريرًا، و26 سرير رعاية مركزة، و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية، بسعة 146 سريرًا، و18 سرير رعاية مركزة، و8 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى بني سويف الجامعي، سعة 80 سريرًا، منها 12 سرير رعاية مركزة، و12 جهاز تنفسي صناعي، ومبنى العيادات الخارجية بأسوان الجامعي، ويضم 50 سريرًا.

كما عرض وزير التعليم العالي موقف المستشفيات الجامعية التي يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى الكورونا خارج نطاق القاهرة الكبري والإسماعيلية، وتشمل: مركز الطب النفسي بجامعة طنطا، بسعة 113 سريرًا، و20 سرير رعاية مركزة، و7 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى المنصورة الجامعي، سعة 80 سريرًا، و20 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، بسعة 80 سريرًا، و18 سرير رعاية مركزة، و12 جهاز تنفس صناعي.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل أو حجر صحي، حيث أشار إلى أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية على مستوى الجمهورية وعددها 26 مدينة جامعية، هو 69 ألف سرير، لافتًا إلى أن هناك 12 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية، مخصصة كمستشفيات عزل، الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 3491 سريرًا، استقبلت حتى الآن، 4772 حالة، يغادر منها من يتماثل للشفاء ليحل آخر محله، وأضاف أن هناك 12 مدينة جامعية أخرى مخصصة كمستشفيات حجر صحي، طاقتها الاستيعابية 5833 سريرًا، استقبلت حوالي 12568 حالة.

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