«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين
الخميس 04/يونيو/2020 - 02:44 م
نعمات مدحتطباعة
أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية برنامج "إبداع" المخصص لدعم الفنانات والفنانين الأفراد وأعمالهم الإبداعية، برغم جميع التحديات والظروف القاهرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع بسبب تأثير جائحة كورونا المستجد.
ودعت الوزارة الفنانين والفنانات والأفراد ممن لديهم أعمالًا فنية بصرية أو سمعية أو مكتوبة، وأصحاب الحرف الفنية، للاستفادة من المنح المالية الصغيرة بقيمة 500 دولار مقابل تقديم أعمال فنية وإبداعية فردية يتم استخدامها للصالح الثقافي العام أي من قبل الدولة في أنشطتها وفعالياتها، وذلك ضمن مسعى الوزارة للنهوض بالقطاع الثقافي في ظل أزمة كورونا.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إنها سوف تستقبل الأعمال اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يونيو الجاري.
ودعت الوزارة الفنانين والفنانات والأفراد ممن لديهم أعمالًا فنية بصرية أو سمعية أو مكتوبة، وأصحاب الحرف الفنية، للاستفادة من المنح المالية الصغيرة بقيمة 500 دولار مقابل تقديم أعمال فنية وإبداعية فردية يتم استخدامها للصالح الثقافي العام أي من قبل الدولة في أنشطتها وفعالياتها، وذلك ضمن مسعى الوزارة للنهوض بالقطاع الثقافي في ظل أزمة كورونا.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إنها سوف تستقبل الأعمال اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يونيو الجاري.