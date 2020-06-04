«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية برنامج "إبداع" المخصص لدعم الفنانات والفنانين الأفراد وأعمالهم الإبداعية، برغم جميع التحديات والظروف القاهرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع بسبب تأثير جائحة كورونا المستجد.ودعت الوزارة الفنانين والفنانات والأفراد ممن لديهم أعمالًا فنية بصرية أو سمعية أو مكتوبة، وأصحاب الحرف الفنية، للاستفادة من المنح المالية الصغيرة بقيمة 500 دولار مقابل تقديم أعمال فنية وإبداعية فردية يتم استخدامها للصالح الثقافي العام أي من قبل الدولة في أنشطتها وفعالياتها، وذلك ضمن مسعى الوزارة للنهوض بالقطاع الثقافي في ظل أزمة كورونا.وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إنها سوف تستقبل الأعمال اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يونيو الجاري.