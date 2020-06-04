رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يستعرض مخطط تدشين مدينة سكنية بالعامرية

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:42 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعرض العزازي مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية، بها أنشطة سكنية وتجارية وصناعية، وتتضمن مشروعات إسكان مختلفة، منها بشاير الخير، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاستثماري.

شمل العرض دراسة محاور وطرق غرب الاسكندرية وطرق الوصول لأرض المشروع ومقترحات التطوير للطرق القائمة والمقترحة، وموقف تخطيط الأرض، وتقسيماتها واستخداماتها.

وأوضح العزازي أن المشروع يقوم على أن يكون إلى جانب كل منطقة سكنية منطقة حرفية وصناعية، وأخرى تجارية وإدارية بجانب موقف للنقل العام وميناء للنقل البري لخدمة المناطق الحرفية والصناعية.

كما عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرؤية الشاملة حول مشروع تطوير منطقة حدائق المنتزه، التي تحتل موقعًا شديد التفرد على البحر، وتعدُ أحد أبرز كنوز مدينة الإسكندرية على ساحل المتوسط، بطول ساحل يصل لنحو 30 كم، وهي أيقونة هامة للتواصل مع مدن حوض البحر المتوسط.

وتم بحث الفرص الواعدة التي تتميز بها حدائق المنتزه، خاصة الروائع العمرانية كقصر المنتزه، وشاطئ المنتزه الرملي المميز، وكذا مناقشة المعوقات للعمل على تذليلها.

كما عرض العزازي دراسة شاملة حول رؤية تطوير حدائق المنتزه لإحياء كنوز الساحل المصري، من خلال توفير متنزه لجميع فئات المجتمع يلبي متطلبات الرواد المحليين والدوليين من الأعمال والترفيه، للاطفال والعائلات، والحفاظ على ما تبقى من مساحات خضراء والعناية بها، لتكون متنفسًا لسكان مدينة الإسكندرية.

كما استعرض الاجتماع موقف عدد من المناطق السكنية غير المخططة بالإسكندرية وجهود تطويرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب