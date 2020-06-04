رئيس الوزراء يستعرض مخطط تدشين مدينة سكنية بالعامرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وعرض العزازي مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية، بها أنشطة سكنية وتجارية وصناعية، وتتضمن مشروعات إسكان مختلفة، منها بشاير الخير، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاستثماري.شمل العرض دراسة محاور وطرق غرب الاسكندرية وطرق الوصول لأرض المشروع ومقترحات التطوير للطرق القائمة والمقترحة، وموقف تخطيط الأرض، وتقسيماتها واستخداماتها.وأوضح العزازي أن المشروع يقوم على أن يكون إلى جانب كل منطقة سكنية منطقة حرفية وصناعية، وأخرى تجارية وإدارية بجانب موقف للنقل العام وميناء للنقل البري لخدمة المناطق الحرفية والصناعية.كما عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرؤية الشاملة حول مشروع تطوير منطقة حدائق المنتزه، التي تحتل موقعًا شديد التفرد على البحر، وتعدُ أحد أبرز كنوز مدينة الإسكندرية على ساحل المتوسط، بطول ساحل يصل لنحو 30 كم، وهي أيقونة هامة للتواصل مع مدن حوض البحر المتوسط.وتم بحث الفرص الواعدة التي تتميز بها حدائق المنتزه، خاصة الروائع العمرانية كقصر المنتزه، وشاطئ المنتزه الرملي المميز، وكذا مناقشة المعوقات للعمل على تذليلها.كما عرض العزازي دراسة شاملة حول رؤية تطوير حدائق المنتزه لإحياء كنوز الساحل المصري، من خلال توفير متنزه لجميع فئات المجتمع يلبي متطلبات الرواد المحليين والدوليين من الأعمال والترفيه، للاطفال والعائلات، والحفاظ على ما تبقى من مساحات خضراء والعناية بها، لتكون متنفسًا لسكان مدينة الإسكندرية.كما استعرض الاجتماع موقف عدد من المناطق السكنية غير المخططة بالإسكندرية وجهود تطويرها.