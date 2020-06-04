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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تشكر مجموعة السلام العربي لدعمها

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:33 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
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وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الشكر لمجموعة السلام العربي، على دعمها الموقف الفلسطيني وما اتخذته القيادة من إجراءات للوقوف في وجه مخططات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وقال عباس، في رسالة شكر إلى مجموعة السلام العربي، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، إننا نعول على أبناء أمتنا في أقطارهم كافة لدعم موقفنا وتوعية أجيالهم، بما يمكن شعبنا من الثبات والصمود في وجه سياسات الاحتلال العدوانية، مشيدًا بما تضمنته مبادرة المجموعة، التي تعبر عن صادق حرصها والتزامها بقضايا أمتنا، وفي الطليعة منها قضية العرب الأولى، فلسطين.

وثمّن الرئيس الفلسطين دعوة المجموعة لإنهاء الانقسام، مؤكدا أننا مصممون على وحدة شعبنا وأرضنا، وإتمام المصالحة الوطنية في إطار الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتطبيق الفوري لاتفاق أكتوبر 2017.

يذكر أن مجموعة السلام العربي كانت قد أرسلت رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، أكدت فيها أن قرار الضم الإسرائيلي لا بد أن يجابه عربيا ومن كل الاقطار مجابهة حقيقية، خاصة بعد الموقف الفلسطيني الذي اتخذ مؤخرا بقطع العلاقات مع إسرائيل بما فيها الأمنية.

وتضم مجموعة السلام العربي عددًا من الشخصيات الوطنية، بينهم رؤساء دول عربية ورؤساء وزراء ووزراء سابقون، ونخب سياسية وفكرية وثقافية من مختلف الدول العربية.

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