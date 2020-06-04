الدولار يسجل 16.13 جنيه للشراء و16.23 للبيع

واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الخميس، لتسجل 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، وذلك وفقًا للبنك الأهلى المصرى.وسجل سعر اليورو 18.05 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 20.16 جنيه للشراء و20.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الين اليابانى نحو 14.77 جنيه للشراء، و14.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسرى نحو 16.75 جنيه للشراء و16.94 جنيه للبيع.وعلى صعيد العملات العربية بلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 50.93 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودى سعر صرف بلغ 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدينار البحريني 41.67 جنيه للشراء و43.04 جنيه للبيع.