رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل طعن ممدوح عباس على «انتخابات الزمالك»

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:25 م
ممدوح عباس
ممدوح عباس
عماد سليمان
طباعة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، التي يطالب فيها ببطلان انتخابات الزمالك التكميلية التي أجريت في سبتمبر الماضي إلى 19 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية رغم تعديل 34 بندا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، لجلسة 26 يوليو المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

وزيرا الرى بمصر والسودان يبحثان عودة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب