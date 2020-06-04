تأجيل طعن ممدوح عباس على «انتخابات الزمالك»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، التي يطالب فيها ببطلان انتخابات الزمالك التكميلية التي أجريت في سبتمبر الماضي إلى 19 يوليو المقبل.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية رغم تعديل 34 بندا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، لجلسة 26 يوليو المقبل.