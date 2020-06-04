المركزى الأوروبى يمدد برنامجه للطوارئ حتى 2021

قرر البنك المركزى الأوروبى، الخميس، تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ، لدعم اقتصاد منطقة اليورو في وجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المؤسسة.ويأتي القرار بعدما تعهّد المصرف بتخصيص 750 مليار يورو في سندات حكومية وللشركات هذا العام للمحافظة على السيولة في المنطقة.كما أفاد المصرف في بيان أنه سيتم تمديد برنامجه الطارئ "حتى نهاية يونيو 2021 على أقل تقدير".