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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مصطفى» بعد تعيينه سكرتيرًا عامًا: مطروح تمتلك مقومات سياحية عالمية

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:24 م
اللواء أشرف مصطفى
اللواء أشرف مصطفى
ياسمين شعيب
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أصدر وزير التنمية المحلية حركة تنقلات جديدة شملت نقل اللواء أشرف مصطفى من محافظة الوادى الجديد وتعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح.

وشغل اللواء أشرف مصطفى منصب رئيس مجلس ومدينة مطروح فى عام 2017، وفى عام 2020 عاد مرة أخرى إلى محافظة مطروح، ليتولى منصب سكرتير عام المحافظة.

وقال اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة مطروح الجديد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يكن كل الاحترام لأهالي مطروح، مؤكدا على أن مطروح بها جميع المقومات التي تؤهلها لتكون محافظة سياحية عالمية.

وأوضح أنه سعيد بتعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح لخدمة أهالي مطروح، بالإضافة إلى عمله مع اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، مرددًا: " قائد عظيم ومعلم كبير "، متمنيًا التوفيق لأهالي الوادي الجديد، مؤكدًا أنهم مواطنون يتفانون في حب وطنهم كما يتفانى أهالي مطروح فى حبهم للوطن.

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