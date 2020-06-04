25 سفينة إجمالى حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الخميس بلغ 25 سفينة.وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينتين، وتوجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.