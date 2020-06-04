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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل حركة تنقلات الوحدات المحلية بالدقهلية

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:19 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم حركة تنقلات بالوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة مؤكدا أنها تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديره للجهود المتميزة لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الذين عملوا خلال المرحلة السابقة وترحيبه بالأعضاء الجدد،موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل معا كفريق واحد.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حركة التنقلات تتم على أسس من العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين وتهدف إلى ضخ دماء جديدة  للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة نقل المحاسب محمد أمين رئيس حي غرب للعمل رئيس مركز ومدينة طلخا،وندب أحمد هلال القائم بعمل رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة،وندب المرسي هيكل رئيس مركز ومدينة منية النصر للقيام بعمل مدير الإدارة العامة لشئون المجالس واللجان،وندب المهندسة هبة مأمون مهندس تخطيط بمديرية الإسكان والمرافق للقيام بعمل مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، وندب السيد محمد عبد القادر الطويل مدير العلاقات العامة للعمل نائب رئيس مدينة محلة دمنه،

وشملت الحركة كذلك ندب طارق عبد الباسط باحث اجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، وياسر أحمد الغريب مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة ميت سلسيل للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، ووائل محمد فتحي مدير الشؤون القانونية بحي شرق المنصورة للعمل باحثًا قانونيًا بالمكتب الفني للسيد المحافظ،ونهى فهمي أخصائي علاقات خارجية للعمل وكيلا للإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، وعبد الفتاح محمد شحاتة مدير إدارة التحقيقات بالمحافظة للعمل وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة بجانب عمله، ومحمد سمير بإدارة متابعة مكتب المحافظ للعمل مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، وشيماء عادل أحمد مدير وحدة الحالات الانسانية بالمحافظة للعمل وكيل الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة بجانب عملها، ومحمد جلال وكيل إدارة الأملاك للعمل مدير لادارة الأملاك،ومحمد إبراهيم رزق للعمل بادارة المراسم بالعلاقات العامة بالمحافظة، وأحمد بكر عبد ربه من إدارة الإعلام للعمل بادارة المراسم، وسالمة عبد المعطي مهندس بالتخطيط العمراني للعمل مهندس بادارة المرافق، ووسام حمزة مهندس بالتخطيط العمراني للعمل مهندس بادارة المرافق.

كما شملت الحركة ندب نهاد رشاد وكيل وحدة تطوير العشوائيات للعمل مديرا لها، والسيد زين العابدين للعمل مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومروة عيسى للعمل وكيل وحدة المتغيرات المكانية بجانب عملها، وفريدة محمد عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية للعمل مهندس بالإدارة العامة للشؤون الهندسية وعلاء الدين عبد العزيز للعمل مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة، وهاني محمد إبراهيم للعمل وكيل إدارة الشؤون الإدارية بالمحافظة، ومحمد لطفي للعمل بإدارة الأمن، ونجاح محمد عبد المعطي للعمل بإدارة بناء وتنمية القرية، وعمرو شريف للعمل بمكتب السكرتير العام.

وتضمنت الحركة ندب ثروت فتوح للقيام بعمل مدير إدارة الشؤون القانونية برئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل، ومي محمد عبد الرازق للعمل مدير مركز معلومات شبكات المرافق، وإبراهيم الشربيني للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، وجمال عطية عبد العاطي بمديرية الإسكان للعمل بالمنطقة الصناعية بجمصه، ونبيل محمد عبد الونيس للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا، ورماج محمد عز الرجال للعمل بمكتبة المنصورة العامة، وولاء مروان ابو شبانة للعمل بالوحدة المحلية لمدينة محلة دمنه.

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كل من أسامة عبد الحميد وعودته للعمل بمديرية التموين، ووسام رفعت وعودتها للعمل بمديرية التربية والتعليم، ونسرين شوقي وعودتها للعمل بمديرية التموين، وعمرو ضياء وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين،ومنى متولي جمعه وعودتها للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية.

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