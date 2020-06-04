محافظ بورسعيد يشيد بجهود رؤساء الأحياء

أعلن اللواء عادل الغضبان،محافظ بوسعيد اليوم الخميس، أنه طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية الخاصة بحركة المحليات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، فإنه تقرر الإبقاء على رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد في ممارسة عملهم، مع تغيير رئيس حى الجنوب بناء على طلبه.وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء أحمد قاسم تم تعيينه رسميًا رئيسا لحى الضواحى، والمحاسب سعيد رخا رئيس حى الزهور، والعميد نعمان على رئيس حى شرق، والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، والمحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب، ونقل الأستاذ محارب هيلع، رئيس حى الجنوب وذلك بناء على طلبه وكذلك قيام المهندس محمد عبده بمهمة رئيس مدينة بورفؤاد، واستمرار اللواء محمد عامر فى منصبه كمستشارا فنيا للمحافظ وذلك بعد تعيينة رسميا في منصب رئيس مدينة بورفؤاد.مقدما الشكر إلى رئيس الجنوب على جهودة طوال الفترة الماضية والتي شهدت مزيد من حملات إزالة التعديات والذي تم نقلة بناء علي طلبة نظرا لظروفة الخاصةوأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد شهدت طفرت كبيرة فى مختلف المجالات خلال تولي رؤساء الأحياء الحاليين منصابهم، مؤكدا على أن جهودهم واخلاصهم فى العمل وحرصهم على تنمية وتطوير محافظة بورسعيد، كان السبب فى الإبقاء عليهم خلاا حركة المحليات الحالية، لافتا أن الجميع يبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بمحافظة بورسعيد وخدمة المواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة على جهودهم، مؤكدا على أن تجديد الثقة جاء بهدف بذل مزيد من المجهودات والعمل المتواصل لإحداث مزيد من التقدم والتنمية للمحافظة خاصة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد مزيدا من المشروعات الحضارية والتنموية، بما يتواكب مع خطة التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لكافة الجهات التنفيذية، للحفاظ على مستوى التنمية الذى شهدته المحافظة خلال الفترة السابقة.