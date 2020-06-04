سحب 25 رخصة سيارة بسبب الكمامات فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن ضبط ٢٥ سيارة أجرة مخالفة بنطاق المحافظة وسحب الرخص، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن وذلك خلال الحملات التي نُفذت استمرارًا للجهود التي تقوم بها إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، شددت المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع مواقف المحافظة، لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتلك التعليمات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد ارتداء السائق والركاب الكمامة، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة.