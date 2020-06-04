«جمعية البطاطس»: المستوردون أغرقوا الأسواق بالتقاوي المستوردة

قال المهندس أحمد الشربيني رئيس جمعية البطاطس، إن المستوردين أغرقوا الأسواق بتقاوي البطاطس المستوردة، ما أدى إلى زيادة المساحات وانخفاض الأسعار إلى 1.5 و2.5 جنيه للكيلو، وخسارة 25 ألف جنيه للمزارعين في الفدان الواحد، لافتًا إلى مواصلة عملية التصدير، حيث ارتفع الإنتاج هذا العام بزيادة مليون طن نتيجة فتح باب استيراد التقاوي من الوزارة.أضاف الشربيني، لـ«الدستور»، أن محصول البطاطس سيواجه كارثة؛ لسيطرة القطاع الخاص على استيراد التقاوي من خلال لجنة التقاوي التي يغلب عليها رجال الأعمال، مطالبًا بتدخل الدولة لمنع سيطرة رجال الأعمال على لجنة تقاوي البطاطس.