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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل وصديقته بتهمة سرقة 8 كوافيرات بالتجمع الخامس

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:05 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس عاطل وصديقته لاتهامهما بسرقة 8 كوافيرات بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدى، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بقيادة المقدم أحمد التحيوى، رئيس المباحث بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، اشتبهت في سيارة "دون لوحات خلفية" باستيقافها وفحص قائدها تبين أنه (عاطل، 31 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، "له معلومات جنائية" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (أدوات ومستلزمات تجميل- "مجهولة المصدر" -أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة "مُستأجرة"- حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة "فارغة").

بمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته، اعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف باشتراكه مع عاملة بكوافير، 35 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى "لها معلومات جنائية") في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة محلات الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب "كسر القفل" وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت (10 جرامات) أقرت بحيازتها بقصد الاتجار، واعترفا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والتى قدرت قيمتها (بمبلغ 3750000 جنيه)، كما أرشد الأول عن سيارة "ملكه" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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