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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزلة منزليًا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:04 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن مصر ما زالت في بداية ذروة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن أعداد المصابين بالفيروس لم تنخفض نتيجة وجود حالات كثيرة معزولة منزليًا خلال هذه الفترة.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن وزارة الصحة بدأت في اعتماد بروتوكول علاج لمصابي كورونا بمجرد الاشتباه بأشعة مقطعية وصورة الدم، وعدم انتظار نتائج المسحة، مشددا على ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى عدم الاعتماد على عدد المسحات كمؤشر لرصد المصابين خلال هذه المرحلة، وذلك لعدم وجود أعراض لدى بعض المصابين ومعاناة آخرين من أعراض بسيطة وعزلهم في المنزل، موضحًا أن بعض الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس تتعافى تلقائيًا بعد عزلها منزليًا.

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