حملة لضبط أسعار السجائر في محلات الفيوم (صور)

قامت مديرية التموين بالفيوم، اليوم الخميس، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين.وتمكنت الحملة، برئاسة المهندس هشام سعيد، مدير إدارة تموين سنورس، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة، والمفتشين، من ضبط عدد "40 "قاروصة سجائر بإجمالي "400 "علبة امتناع عن البيع بالسعر الرسمي والبيع بسعر أعلى، في أحد المحلات بناحية فيديمين.كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية منذ 2017 مخبأة داخل علب جديدة لإيهام المواطن أنها صالحة الاستخدام، بداخل محل ومعدة للبيع بناحية سنورس.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، كما تم تحرير 9 محاضر 2 محضر مواصفات، و2 محضر محلات بدون ترخيص، و3 محاضر عدم وجود قائمة أسعار، و2 محضر عدم وجود شهادات صحية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.