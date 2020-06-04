الصين تثمن جهود السعودية والأمم المتحدة لتخفيف حدة الأزمة في اليمن

ثمنت الصين اليوم الخميس، جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتنظيمهما مؤتمر المانحين لليمن عبر الفيديو، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية هناك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة حول دور الصين حيال تخفيف هذه الأزمة- إن "الصين تولي اهتماما كبيرا بتطور الوضع في اليمن، وتدعم دائما جهود المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن وشاركت فيها.وتعرب الصين عن تقديرها للمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتنظيمهما هذا الاجتماع لتوفير قدر كبير من المساعدات والمواد الإنسانية لدعم جهود اليمن لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".وأضاف جيان، أن "الصين واليمن صديقان تقليديان، وقدمت الصين لليمن مساعدات إنسانية مثل الأغذية والمعدات الطبية، كما تبرعت الصين بمواد لمكافحة كورونا مثل كواشف الفيروس، والملابس الواقية الطبية، والأقنعة الطبية، وستواصل تقديم المساعدة في حدود قدراتها".