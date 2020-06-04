رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تثمن جهود السعودية والأمم المتحدة لتخفيف حدة الأزمة في اليمن

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:00 م
الأزمة في اليمن
الأزمة في اليمن
أ ش أ
طباعة
ثمنت الصين اليوم الخميس، جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتنظيمهما مؤتمر المانحين لليمن عبر الفيديو، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة حول دور الصين حيال تخفيف هذه الأزمة- إن "الصين تولي اهتماما كبيرا بتطور الوضع في اليمن، وتدعم دائما جهود المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن وشاركت فيها.

وتعرب الصين عن تقديرها للمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتنظيمهما هذا الاجتماع لتوفير قدر كبير من المساعدات والمواد الإنسانية لدعم جهود اليمن لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

وأضاف جيان، أن "الصين واليمن صديقان تقليديان، وقدمت الصين لليمن مساعدات إنسانية مثل الأغذية والمعدات الطبية، كما تبرعت الصين بمواد لمكافحة كورونا مثل كواشف الفيروس، والملابس الواقية الطبية، والأقنعة الطبية، وستواصل تقديم المساعدة في حدود قدراتها".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

الصحة: 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

إصابة زوجة وبنات أحمد فتحى بـ«كورونا»

تحذير من الاستخدام المفرط للفيتامينات لمواجهة كورونا

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

إصابة 40 في هجوم استهدف روضة أطفال بالصين

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب