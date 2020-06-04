السيطرة على حريق شقة سكنية بدمياط (صور)

نشب حريق ضخم في عقار سكني بمنطقة الأعصر الأولى بمدينة دمياط، ظهر اليوم الخميس، وفوجئ الأهالي باندلاع النيران في شقة بالدور العلوي في عقار سكني وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب.تجمهر الأهالي في محاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة الموقع وحصر الخسائر التي لم تصل لوجود مصابين سوى حالة اختناق واحدة، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها.