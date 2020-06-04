رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العديسي مديرًا لإدارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:57 م
محمد منير العديسي
محمد منير العديسي
محمد مهدي
طباعة
أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف محمد منير العديسي، لإدارة مهام منصب مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، خلفا للدكتور وائل عبد العزيز، مدير التضامن بالمحافظة سابقًا وذلك بعد ترقيته وكيلا لوزارة التضامن بمحافظة الدقهلية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأكد العديسي، أنه سوف يتسلم مهام عمله الجديد بداية الأسبوع المقبل، فور وصول القرار.

وكان العديسي يشغل منصب مدير إدارة التضامن بمركز الفرافرة ومنها وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وهو أحد أبناء المحافظة بذل جهدا في العطاء والاهتمام من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بكافة مراكز المحافظة الخمسة.

موضوعات متعلقة

وزيرا الرى بمصر والسودان يبحثان عودة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

موسكو تنفق 3.62 مليار دولار لمكافحة كورونا

بعد 3 أشهر إغلاق.. أوبرا فيينا تفتح أبوابها مجددًا

إصابة 40 في هجوم استهدف روضة أطفال بالصين

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تطلق برنامج إبداع لدعم الفنانين

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب