العديسي مديرًا لإدارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف محمد منير العديسي، لإدارة مهام منصب مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، خلفا للدكتور وائل عبد العزيز، مدير التضامن بالمحافظة سابقًا وذلك بعد ترقيته وكيلا لوزارة التضامن بمحافظة الدقهلية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.وأكد العديسي، أنه سوف يتسلم مهام عمله الجديد بداية الأسبوع المقبل، فور وصول القرار.وكان العديسي يشغل منصب مدير إدارة التضامن بمركز الفرافرة ومنها وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وهو أحد أبناء المحافظة بذل جهدا في العطاء والاهتمام من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بكافة مراكز المحافظة الخمسة.