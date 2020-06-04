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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوضح المنشآت المستثناة من وقف تراخيص البناء

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:56 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استثناء المنشآت الصناعية، والسياحية، والحكومية، والقومية، من قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة

وأوضح محافظ بورسعيد أن القرار جاء بعد الاطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف تراخيص المباني الجديدة والتعليات للمواطنين لمدة 6 أشهر على المباني السكنية القائمة للمواطنين فقط، دون المنشآت الصناعية، والسياحية، والحكومية، والقومية، والفندقية وماشابه ذلك، مع عدم السماح بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والهدم للمواطنين إلا بعد العرض الشخصي على المحافظ من خلال رؤساء الأحياء كلا في نطاقه

كما شدد المحافظ بعدم إصدار تراخيص بناء وهدم بمناطق سهل الطينة والجنوب، مع استمرار حملات إزالة التعديات، والإشغالات، والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الاجهزة التنفيذية بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء حسام بدرة، مساعد مدير الأمن، والاستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.

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