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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

خطبة الجمعة عن حفظ النفس من كورونا بمساجد السعودية

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:55 م
مسجد
مسجد
أميرة العناني
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 وجه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441 هـ، للحديث عن الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد الى بعض القضايا والتذكير بها ومنها ما صدر من جهات الاختصاص في الدولة من إجراءات احترازية تجاه الفيروس. 

كما تضمن التوجيه الإشارة إلى جهود الدولة المباركة ما قامت به من إجراءات استباقية أسهمت في الحد من تفشي هذا الوباء الخطير، وإلى ما اتخذته القيادة الرشيدة من قرارات صائبة في المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم وحتى المخالفين لنظام الإقامة.

ويأتي توجيه الوزير، تفعيلًا لدور منابر الجمعة وتعزيز مساهمتها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبيان الواجب الشرعي على الفرد في حق نفسه وغيره في أخذ الأسباب لتوقي هذا الوباء الخطير "فيروس كورونا"، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، وحفظ النفس التي هي من مقاصد الشرع الحنيف.

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