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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين عبدالعزيز تعود للكوميديا بفيلم جديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:01 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
محمد قدري
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تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز للكوميديا مرة أخرى عبر فيلم سينمائي جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع المنتج أحمد السبكي، بعد آخر أفلامها "أبلة طم طم" الذي قدمته العام الماضي.

وقالت مصادر مقربة من شركة السبكي للإنتاج السينمائي، إن التعاقد على الفيلم ليس جديدًا وإن الطرفين تعاقدا خلال عام 2019 على تقديم عمل كوميدي جديد بعد أن أخفق "أبلة طم طم" في تحقيق الهدف منه وكان نجاحه متوسطًا.

ولم تستقر ياسمين على سيناريو العمل الجديد حتى قبل تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي "ونحب تاني ليه" الذي قدمته خلال رمضان الماضي، وتبدأ ياسمين الاستعداد لتحضيرات فيلمها الجديد خلال أغسطس القادم بعد أن تعطلت الخطة الموضوعة سابقًا لعرض الفيلم خلال عيد الأضحى.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ونحب تاني ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عزالعرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين  إخراج مصطفى فكري.

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