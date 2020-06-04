تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا بأكثر من 50% منذ بداية العام

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس، انخفاض مبيعات السيارات في بريطانيا بأكثر من 50% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.حيث كشفت البيانات عن بيع أقل من نصف عدد السيارات الجديدة في المملكة المتحدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.وحسب البيانات الأولية لـ"جمعية مصنعي وتجار السيارات"، بين يناير ونهاية مايو من هذا العام، بيعت 508 ألف و125 سيارة، مقارنة بأكثر من مليون سيارة في نفس الفترة من عام 2019، تاركة السوق منخفضة أكثر من 51% للسنة حتى الآن.وبدأت مصانع السيارات في بريطانيا استئناف الإنتاج بعد التعطل منذ منتصف مارس الماضي، كما بدأ وكلاء السيارات في مباشرة أعمالهم تدريجيا من بداية الشهر الجاري.