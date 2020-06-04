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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيجابيات كورونا.. تحسن حالات مرضى الربو بسبب الإغلاق في بريطانيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:56 م
الربو
الربو
منار أحمد
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ذكرت مؤسسة الرئة البريطانية، اليوم الخميس، أن مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من أمراض تنفسية مثل الربو تحسنت صحتهم وقلت الأعراض أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أظهر مسح أجرته المؤسسة الخيرية لـ14000 شخص يعانون من أمراض الرئة أن واحدًا من كل ستة أشخاص لاحظ تحسنًا في صحتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأطفال كان لها النصيب الأكبر، حيث قال واحد من كل خمسة آباء أن حالة طفلهم قد تحسنت.

وأضافت الصحيفة، أن هناك صلة راسخة بين تلوث الهواء وأمراض الرئة، ومن بين 12 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع حالات مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، تم تشخيص حوالي 8 مليون شخص بالربو، منهم 5.4 مليون شخص يتلقون العلاج.

كما انخفض عدد زيارات أقسام الطوارئ في المستشفيات للربو في إنجلترا بمقدار النصف خلال فترة الإغلاق، وفقًا لبيانات الصحة العامة في إنجلترا.

وقال زاك بوند، من مؤسسة الرئة البريطانية: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبحنا ندرك مدى أهمية العناية برئتينا، وعلى الحكومة واجب ضمان ذلك مع تعافي البلاد من كوفيد 19، ويمكننا الاستمرار في الحفاظ على انخفاض مستويات تلوث الهواء ومواصلة دفعها إلى الأسفل".

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