عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية الشرطة

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 87 مستوطنا اقتحموا المسجد لأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.كما اقتحم عشرات المستوطنين اليوم "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات.