«مستثمري بدر» يثمن توقيت رفع الأعباء عن الصنّاع

علّق المهندس عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، على قرار الحكومة برفع 5.3 مليار جنيه من أعباء الصناع، بأنه جاء في توقيت مناسب في ظل حالة من الركود يعاني منها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذا القرار سيعود بالإيجاب علي المصانع المصرية خلال المرحلة القادمة.وطالب فتوح مجلس الوزراء بالمزيد من إصدار القرارات المحفّزة للصناع، مؤكدًا أن البنك المركزي خلال الفترة الماضية أصدر العديد من القرارات والمبادرات العظيمة للوقوف بجانب رجال الأعمال والصناع في ظل الظروف الراهنة.ووافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31-12-2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.