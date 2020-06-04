انتهاء إجراءات العزل الصحي في عدة مناطق بالأردن

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، انتهاء إجراءات العزل الصحي في عدد من المناطق، وذلك في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".وأوضح رئيس الوزراء الأردني - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أنه سيجرى تفعيل إجراءات مواجهة فيروس كورونا على أساس حالات العدوى.وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وسجل الأردن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 755.