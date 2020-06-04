انتهاء إجراءات العزل الصحي في عدة مناطق بالأردن
الخميس 04/يونيو/2020 - 12:48 م
هدير شعراويطباعة
أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، انتهاء إجراءات العزل الصحي في عدد من المناطق، وذلك في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأوضح رئيس الوزراء الأردني - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أنه سيجرى تفعيل إجراءات مواجهة فيروس كورونا على أساس حالات العدوى.
وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وسجل الأردن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 755.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أنه سيجرى تفعيل إجراءات مواجهة فيروس كورونا على أساس حالات العدوى.
وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وسجل الأردن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 755.