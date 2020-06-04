تطهير وتعقيم 688 منشأة ومصلحة حكومية بشمال سيناء

أكد محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية فى مختلف المراكز والمدن؛ لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة.وأوضح شوشة، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 688 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم.