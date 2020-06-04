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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تطهير وتعقيم 688 منشأة ومصلحة حكومية بشمال سيناء

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:44 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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أكد محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية فى مختلف المراكز والمدن؛ لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة.

وأوضح شوشة، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 688 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم.

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