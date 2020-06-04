ميركل تجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الصيني

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، شتيفن زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أجرت اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصيني شي جين بينج، وكذلك برئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل.وأوضح زايبرت، أن المكالمتين ركزتا على التحضير للاجتماع الذي كان من المقرر سابقًا عقده بين الاتحاد الأوروبي والصين في مدينه لايبزيج الألمانية في 14 سبتمبر المقبل.وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة أكدوا أهمية هذا المشروع، واتفقوا على أنه بالنظر إلى الوضع الوبائي العام، لا يمكن عقد الاجتماع في الوقت المحدد، ولكن يجب تعويضه ومناقشة التفاصيل على الفور.