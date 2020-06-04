ترحيب بتشكيل المجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان

رحبت مجموعة من الدول الغربية اليوم الخميس، في بيان صادر عنها بتشكيل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، كما دعت الأطراف الأفغانية المشاركة في عملية السلام إلى ضمان إشراك النساء والأقليات ومؤسسات المجتمع المدني في ما أسمته بـ"مفاوضات سلام هادفة".وجاء في البيان -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- أن سفارات أستراليا وكندا والدانمارك وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة ترحب بتشكيل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وتأمل في أن يعقب ذلك سرعة الإعلان عن موعد بدء المفاوضات بين الأفغان.وأضاف البيان أنه يجب على كل من السلطات الأفغانية وحركة "طالبان" إشراك المرأة في المفاوضات حيث إن التاريخ أظهر أن اتفاقيات السلام تكون أكثر نجاحا عندما يتم دمج المرأة وانخراطها بالكامل فيها.