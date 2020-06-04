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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يشيد بتعيين 5 سيدات مديرات للنيابات الإدارية

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:41 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
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أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي بقرار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بتعيين 5 من السيدات المستشارات بالنيابة الادارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية، إضافة إلى محافظة أسيوط التى تعد سابقة هى الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بإحدى محافظات الصعيد.

وأعربت مايا عن سعادتها بالقرار، الذي يؤكد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة وبدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التى تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية.

كما أشادت ببيان رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي أكد فيه على دور عضوات النيابة اللاتي يشكلن مايقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا، مثمنًا تميزهن وتفانيهن بما يضلعن به من أعباء ومسؤوليات، وهو ما تنفرد به النيابة الادارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مشيرة إلى أنها شهادة نعتز بها جميعًا ونقدرها وتؤكد أن المرأة قادرة على النجاح وتحمل المسؤولة بكافة أعبائها، مؤكدة أننا نحلم بمزيد من تعيين النساء في الهيئات القضائية كافة.

وتقدمت رئيس المجلس بخالص التهنئة ودوام التوفيق للمستشارات الخمسة اللاتي تم تعيينهن مديرات بعدد من النيابات الإدارية اليوم وهن: المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديرًا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، المستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد، مديرًا لنياببة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرًا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الأول، المستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرًا لنيابة ميت غمر (القسم الثاني بمحافظة الدقهلية).

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