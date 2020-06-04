الاثنين.. «النيل للأقطان» تناقش آلية التسوية مع القابضة للتشيد

كشفت شركة النيل لحليج الأقطان أنه سيتم الدعوة لعقد مجلس الإدارة الاثنين المقبل؛ لمناقشة كيفية وآلية تدبير مبلغ التسوية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.جاء ذلك في بيان اليوم الخميس، ردًا على استفسارات بورصة مصر بشأن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.وأعلنت الشركة أمس، عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 933.3 بالمائة، على أساس سنوي.وسجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.