شفاء 479 مصابًا من كورونا في أمريكا

أظهرت بيانات حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أن هناك 479 ألفا و258 حالة تعافِ من الإصابة وفقًا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الخميس عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وأشارت بيانات الجامعة، التي ترصد تطور حالات الإصابة والوفاة والتعافي، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة وصلت إلى مليون و851 ألفًا و520 مصابًا بزيادة وصلت إلى 19699 حالة عن أمس الأربعاء.كما بلغت حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الجائحة الوبائية 107 آلاف و175 حالة بزيادة 995 خلال 24 ساعة.وبشأن أعداد الاختبارات الخاصة بالإصابة في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أنه تم إجراء 18 مليونًا و214 ألفًا و950 اختبارًا.وما تزال الولايات المتحدة في صدارة العالم من حيث الإصابات وتليها البرازيل ثم روسيا وكذلك من حيث عدد حالات الوفاة وتليها بريطانيا ثم إيطاليا.