«‎الزراعة»: جميع السلع الأساسية متوفرة في المنافذ.. والمخزون يكفي 6 أشهر

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المنافذ التابعة للوزارة.وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة كثفت من إنتاجها لتصل للطاقة القصوى في كل القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن عقد تعاقدات مباشرة مع صغار المزارعين لتقليل التكلفة على المستهلكين.وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن نسب التخفيض على السلع المتوفرة في منافذ الوزارة والتي تتجاوز أعدادها أكثر من 400 منفذ ثابت تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق.