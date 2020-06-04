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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجارة قناة السويس تنشئ 80 بريدًا إلكترونيًا لاستقبال الأبحاث

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:35 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن إدارة الجامعة تستعد بكامل طاقتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة.
وناشدت رئيس الجامعة الطلاب بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة للمباني وقاعات الامتحانات، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات
النظرية لطلاب السنوات النهائية في الأول من يوليو القادم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، إن الكلية أنشأت ما يقرب من ٨٠ بريدًا إلكترونيًا رسميًا من خلال وحدة الخدمات الالكترونية بالكلية، وذلك لاستقبال المشروعات البحثية الخاصة بطلاب فرق النقل بشعبتي الدراسة باللغة العربية والإنجليزية، وكذا لطلاب التخلفات كما تم تصوير فيديوهات توضيحية لكيفية إعداد وإرسال المشروعات البحثية لطلاب الكلية بالشعبتين وتم نشرها على الصفحات الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتحديد عدد من أعضاء هيئة التدريس للرد على استفسارات الطلاب.

وأضاف الدكتور أحمد زكي أنه يتم حاليًا استقبال المشروعات البحثية من طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة بشعبة اللغة العربية والتي يصل عددها الى ٣٣٨٠٠ مشروع بحثي لكافة الفرق، هذا بالاضافة الى استقبال عدد ٩١٩٠ مشروع بحثي من طلاب الفرق الثلاثة بشعبة اللغة الانجليزية.

وتابع: أما بالنسبة لامتحانات طلاب الفرقة الرابعة بشعبتيها ستبدأ اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٠ وفقًا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وتم إعداد جداول الامتحانات وفقًا لما يلي بالنسبة لبرنامج شعبة الدراسة باللغة العربية سيتم عقد الإمتحانات على فترتين يوميًا بفاصل زمني ساعتين بين الفترة الأولى والثانية بحيث تكون الفترة الاولى من الساعة ١٠ الي ١٢ ظهرا والفترة الثانية من من ال٢ الي ٤ عصرا ايام الاحد والاربعاء من كل أسبوع.

وبالنسبة لباقي البرامج أكد الدكتور أحمد زكي انها ستعقد على فترة واحدة يوميًا لكل برنامج وبفاصل زمني ساعتين عن امتحان البرنامج الذي يليه بذات اليوم، بحيث تكون المواعيد كالتالي"شعبة اللغة الإنجليزية الفرقة الرابعة من الساعة ال١٠ الي ١٢ ظهرًا، أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع".

وعن برنامج التعليم المفتوح أوضح الدكتور احمد زكي ان الامتحانات ستعقد من الساعة ٣ الي ٥ مساءًا أيام الاثنين والخميس من كل اسبوع وعن برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة من الساعة ١٠ ال١ ظهرًا ايام السبت والثلاثاء من كل أسبوع، والبرامج المهنية فستعقد الامتحانات من الساعة ٣ الي ه مساءا ايام السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

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