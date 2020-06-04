«الدستور» ترصد أسماء القيادات الجديدة بمحافظة أسوان

بعد اعتماد وإعلان وزارة التنمية المحلية، لحركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، والتي تضمت ندب وتعيين قيادات محلية على مستوى محافظة أسوان، ترصد «الدستور» أسماء القيادات المحلية لمحافظة أسوان، بعد التغيير:تعيين العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظ أسوان، خلفًا للواء عماد محمد أحمد يوسف.وتولي العميد طارق لطفي حسين، منصب رئيس مركز ومدينة أسوان، خلفًا للعميد أيمن رضا، وتعيين اللواء وجدي محمد مسلم زقزوق، رئيس مركز ومدينة كوم امبو خلفًا أحمد عبد الوهاب.كما تم التجديد لرئيس مركز ومدينة دراو إبراهيم سليمان، للمرة الثانية على التوالي، كما تم تعيين صابر حسين محمد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، خلفًا للعميد محمد محمود سيد، وتعيين محمد محمود سيد عبد العال رئيس مركز ومدينة إدفو، خلفًا للعميد عبد الرحمن محمد حسين عامر، وأخيرًا تعيين عبد الرحمن محمد حسين عامر رئيس مدينة كلابشة خلفًا صابر حسين.