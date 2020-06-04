بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة (خاص)

حسين أحمد كمال الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، تم تعيينه سكرتير عام محافظة أسيوط





حاتم زين العابدين البيه، رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية، تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد





اللواء محمد كمال البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر





محمد عبدالفتاح آدم عثمان، سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر





كما تضمنت الحركة التي أصدرها اللواء محمود شعراوى فيما يخص سكرتيري العموم تعيين كل من:





هشام علي إبراهيم الطويل، رئيس مدينة ومركز أسيوط، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر





سيد محمود عبدالله، سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادي الجديد





طارق محمد إبراهيم الوراقي تم ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج





أيمن محمد رضا أبوالنجا، رئيس مدينة أسوان، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان





حسام حمودة أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف





مجدي محمد عبده الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، تم تعيينه سكرتير عام مساعد جنوب سيناء





منال عطية توفيق الغندور تم تعيينه سكرتير عام مساعد الدقهلية





ياسر فاروق حفناوي السيد، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ





نجوى أحمد عبدالرحمن العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تم تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية





عماد محمد أحمد يوسف، سكرتير عام مساعد أسوان، تم تعيينه سكرتير عام مساعد المنوفية





محمد شوقي خليل بدر تم تعيينه سكرتير عام مساعد البحيرة





خالد جمعة عبدالرحمن عطية، سكرتير عام مساعد القليوبية، تم تعيينه سكرتير عام مساعد الإسكندرية





هشام كمال عبدالرازق السيد خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية





مصطفى عبدالعزيز إبراهيم الزيات، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة

حصل «الدستور» على الكشوف النهائية لحركة تنقلات قيادات المحليات الجديدة عقب اعتمادها من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.وأوضحت الكشوف النهائية أن الحركة تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتيرًا عامًا و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي (89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة).وتضمنت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم تعيين كل من:عبدالفتاح حمدي تمام عطيو، سكرتير عام البحر الأحمر، تم تعيينه سكرتير عام الإسكندريةأشرف مصطفى محمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، تم تعيينه سكرتير عام مطروحوأشرف محمد حسنين موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، تم تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخعبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري، سكرتير عام الفيوم، تم تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهليةنادر حنفي محمود عشماوي، تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناءطارق عبدالعظيم محمد جبر، تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويسهشام أحمد علي شادي، تم ترقيته سكرتير عام محافظة بني سويفمحمد عبدالجليل محمد النجار، سكرتير عام أسيوط، تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيامحمد محمود أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، تم تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم