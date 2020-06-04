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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مضاعفة إنتاج «فيتامين سي» 100%.. والعبوة بـ16 جنيها

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:28 ص
فيتامين
فيتامين
أسامة الشندويلي
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كشف الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة «سيد» للأدوية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية) عن مضاعفة إنتاج «فيتامين سي» بنسبة 100% من أجل سد حاجة السوق، مع وجود إقبال غير عادي على منتجات الشركة.

وأضاف «جاد» لـ«الدستور» أنَّ الشركة تنتج «فيتامين سي فوار» وحبيبات وهو المنتج الأكثر إقبال وشعبية في السوق خاصة في ظل أزمة كورونا.

وأكد عدم وجود أي أزمة في توريد خامات فيتامين سي بالإضافة إلى أنه لن يتم زيادة سعره حيث يباع بـ16 جنيهًا وتربح الشركة فيه 70 قرشًا فقط فهو يعد منتجًا غير ربحي للغاية للشركة ولكن يتم زيادة إنتاجه حاليًا من أجل المساهمة في سد احتياجات السوق ومن جانب المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وأشار إلى أنَّ الشركة تنتج أيضا «باراستامول» الخافض للحرارة لصالح وزارة الصحة، وأنَّ الشركة لا تنتج أي فيتامينات أخرى سواء دال أو زنك.

وأكد عدم وجود نية لإنشاء خط إنتاج جديد بـ«فيتامين سي» حيث أن تكلفة الخط تصل إلى 20 مليون جنيه والإقبال حاليًا إقبال مؤقت بسبب أزمة فيروس كورونا.

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