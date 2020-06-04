إزالة 7 حالات تعد على أرض زراعية بالدلنجات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة؛ لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها أيمن أبو المجد عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1089 مترا بالبندر وقرية المسين، وهى عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.