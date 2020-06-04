«الداخلية» تراقب ارتداء الكمامات في 5 أماكن

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص تطبيق القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات من خلال خطة استراتيجية تتضمن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية، حرصا على حياة المواطنين ومنعا لانتشار المرض ومواجهته.كما واصلت مديريات الأمن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في المحافظات استكمال عمليات التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال بناء المساكن الخاصة في كل المحافظات.وقد تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الداخلية لرصد أي مخالفات والتوجيه بسرعة التعامل الفوري معها في الحال.