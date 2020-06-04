إصابة شخص في حادث مروري بالتجمع

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع بمحافظة القاهرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت "أوناش" المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى التجمع، بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.