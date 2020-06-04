إصابة شخص في حادث مروري بالتجمع
الخميس 04/يونيو/2020 - 11:00 ص
أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع بمحافظة القاهرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت "أوناش" المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.
و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى التجمع، بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى التجمع، بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.